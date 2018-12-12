Тюменцы могут украсить новогоднюю почту специальным штемпелем

Тюменский филиал Почты России организует гашение маркированной почтовой продукции специальными штемпелями: "С Новым годом и Рождеством", "С Новым годом", "Посткроссинг" и "Тюменская область".

Поставить оттиски памятных штемпелей на письмах и открытках можно с 13 декабря по 10 января в специально выделенном окне центрального отделения почтовой связи Тюмени (ул. Республики, 56). Гашение будет проходить в соответствии с режимом работы отделения связи. Услуга бесплатная.

"Гашение почтовой продукции — это не просто отметка на почтовом отправлении, подтверждающая право на его пересылку, а уникальная процедура, имеющая большую историческую ценность, так как позволяет увековечить памятные события в истории. Конверты, погашенные специальными штемпелями, занимают почетные места в коллекциях филателистов всего мира", — рассказал директор Тюменского филиала Почты России Андрей Ершов.