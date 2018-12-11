Тюменский историк расскажет о жизни шведов в Сибири

Фото со съемочной площадки фильма "Тобол"

Лекция "Каролины: шведские военнопленные в Сибири" пройдет 13 декабря в музее "Дом Машарова".

О том, кто такие каролины, как складывались их судьбы на бескрайних просторах суровой Сибири и почему из этого ссыльного края было трудно бежать, расскажет всем желающим старше 12 лет доктор исторических наук, ведущий эксперт Тюменского государственного университета Александр Ярков, сообщает пресс-служба музейного комплекса имени Словцова.

Отметим, судьбы военнопленных шведов, оказавшихся в Тобольской губернии, отражены в художественном фильме "Тобол", который ожидается в российском кинопрокате в конце февраля, и в одноименном романе Алексее Иванова.

Лекция начнется в 18:30 по адресу: улица Ленина, 24. Вход свободный.