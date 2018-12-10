Музей семьи императора Николая II в Тобольске посетили более 16 тысяч человек

Музей семьи императора Николая II в Тобольске набирает популярность: с момента открытия, которое состоялось в апреле 2018 года, здесь побывали более 16 тысяч посетителей. Об этом на пресс-конференции, посвященной подведению итогов реализации национальных культурно-познавательных маршрутов в пресс-центре ТАСС, рассказала председатель наблюдательного совета "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова.

Музей в Тобольске стал ключевой точкой национального туристического проекта "Императорский маршрут" в Тюменской области, реализуемого под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Тюменская область является куратором проекта.

Как сообщается на официальном сайте министерства культуры Российской Федерации, участники пресс-конференции обсудили вопросы популярности маршрутов "Золотое кольцо России", "Серебряное ожерелье России", "Русские усадьбы" и "Императорский маршрут", отметив, что в последние годы на каждом из направлений наблюдается неизменный прирост туристского потока.