Музей семьи императора Николая II в Тобольске посетили более 16 тысяч человек

Музей семьи императора Николая II в Тобольске набирает популярность: с момента открытия, которое состоялось в апреле 2018 года, здесь побывали более 16 тысяч посетителей. Об этом на пресс-конференции, посвященной подведению итогов реализации национальных культурно-познавательных маршрутов в пресс-центре ТАСС, рассказала председатель наблюдательного совета "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова.
Музей в Тобольске стал ключевой точкой национального туристического проекта "Императорский маршрут" в Тюменской области, реализуемого под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Тюменская область является куратором проекта.
Как сообщается на официальном сайте министерства культуры Российской Федерации, участники пресс-конференции обсудили вопросы популярности маршрутов "Золотое кольцо России", "Серебряное ожерелье России", "Русские усадьбы" и "Императорский маршрут", отметив, что в последние годы на каждом из направлений наблюдается неизменный прирост туристского потока.
"Важная особенность проектов — их многопрофильность. Это не только путешествия, но и знакомство с богатейшим культурно-историческим наследием России. Очень важно, что в рамках этих проектов мы ведем серьезную просветительскую, научную, исследовательскую работу. И они становятся точкой притяжения не только для туристов, но и для исследователей. Не только из России, но и со всего мира", — отметила заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова.
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