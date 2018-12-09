Школа в селе Перевалово перешагнула 35-летний рубеж

Сельская школа в селе Перевалово Тюменского района отпраздновала 35-летний юбилей. В честь знаменательной даты уроки для учеников проходили в необычном формате.

Вместе с учителями школьники вспоминали историю села и школы, провели квест "Дорогами открытий" и экскурсию по родному селу. Совместный педсовет проходил на тему "Его величество Урок: новый взгляд через призму времени". В конце учебного дня состоялся концерт "Школьной дорогой к успеху". Его участниками стали не только педагоги и школьники, но и их родители, а также выпускники школы. Много тёплых слов прозвучало в адрес учителей-ветеранов и сегодняшнего педагогического коллектива.

Как сообщили в управлении информационной политики и информатизации администрации Тюменского района, первая школа в селе Перевалово была построена еще в 1873 году и называлась "Сельское народное училище". Здание под школу построил купец Подаруев – владелец Тюменской спичечной фабрики "Пламя", золотопромышленник, уроженец с. Перевалово. Затем школа стала восьмилетней, в 1978 году была преобразована в среднюю. 1 сентября 1983 года новый учебный год начался в новом современном здании на 620 мест.

Переваловская школа одной из первых стала принимать участие в областной научно - практической конференции "Шаг в будущее", сотрудничать с центром занятости населения по трудоустройству школьников в летний период. Ежегодно ее ученики занимают призовые места в интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня.