В Ялуторовском остроге откроется резиденция Деда Мороза

Праздничную интерактивную программу "Как сказка начиналась" подготовили в Ялуторовском остроге к новогодним каникулам. Жителей и гостей города ждут в "Берендеевом царстве", где традиционно будут проводить хороводы, игры, квесты, приключения для детей и взрослых.

Как рассказала директор дворца культуры "Арт-Вояж" Елена Симонова, "Берендеево царство" будет открыто в праздничном режиме с 18 по 28 декабря и с 3 по 7 января.

"Сказочное представление с царем Берендеем, в котором он призывает всех смелых и отважных ребят помочь освободить царство от долгой лютой зимы создаст праздничное настроение для всей семьи", - поделилась Елена Симонова.

C 25 по 30 декабря в Ялуторовском остроге также будет открыта резиденция Деда Мороза. В это время здесь будут происходить чудеса и исполнятся желания, пишет ИА "Тюменская линия". Каждый гость резиденции сможет окунуться в волшебный мир сказки: пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, сделать селфи на память в новогоднем интерьере и создать себе поистине праздничное настроение.