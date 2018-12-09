Московский продюсер Федор Карнаков был впечатлен архитектурой Тобольска

Тобольский кремль | Фото: www.phototyumen.ru/

Креативный продюсер Федор Карнаков из Москвы посетил Тобольск, где провел занятие по продвижению медиапродуктов в рамках проекта "МедиаТОК". Он остался под впечатлением от архитектуры города и запланировал вернуться в качестве туриста.

На встрече с тоболяками Федор Карнаков рассказал, из чего состоят медиапродукты и как их довести от задумки до реальности. Участники занятия разобрали запросы и интересы потенциальной аудитории, научились определять темы и направления контента, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Напомним, в рамках проекта "МедиаТОК" молодые люди в атмосфере digital-агентства создают контент для группы во Вконтакте.

"Сейчас популярен живой контент, где есть персонализация. Ребята должны уметь рассказать о себе, о своих инициативах, донести свое мнение, чтобы выстроить диалог между поколениями, партнерами и внутри молодежной тусовки. Они стоят у истоков создания первой в Тобольске площадки о молодежи. Важно не только научить их работать с медиаконтентом, но и показать на что способны люди, объединенные одной идеей, помочь составить стратегию собственного развития", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

На протяжении проекта участники самостоятельно работают внутри команды, а также посещают образовательные занятия. Ребята уже узнали, как искать партнеров, пользоваться рекламными инструментами в социальных сетях, продвигать свой медиапроект в оффлайне. Познакомились с приложениями и программами для монтажа и создания дизайн-проектов. Проект продлится до 16 декабря.