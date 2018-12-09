Тобольск представят в театральных зарисовках

Проект "Театральная революция" запустят в Тобольске с 14 декабря. Участники в двух командах будут создавать театральные эскизы, посвященные городу, в жанре вербатима и документального театра.

В течение проекта региональные эксперты будут проводить для команд мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому движению. Занятия помогут развить "внутреннюю свободу", фантазию, эмоциональную память и навыки взаимодействия с партнером. Также тоболяки поработают над пластикой, выразительностью тела, особенностями и возможностями своего голоса, артикуляцией, громкостью и интонацией, пишет "Комсомольская правдa – Тюмень".

"Мы хотим продемонстрировать, что театр может говорить со зрителем на важные и волнующие темы не только голосами профессиональных актеров, но и молодых ребят, которым есть что сказать. Благодаря мастер-классам, тренингам, неформальному общению с экспертами участники смогут прокачать актерские навыки и познакомиться с новыми театральными формами", — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Режиссером эскиза итогового спектакля выступит педагог кафедры режиссуры, руководитель театральной студии, лауреат Всероссийских театральных фестивалей Кристина Демченко. Над пластической частью будет работать хореограф, режиссер, лауреат Всероссийских и Международных фестивалей современного танца Александра Балецкая. Вместе с Константином Вагановым, актером, режиссером, участником театральных фестивалей в Германии, Чехии, Латвии, Литве, педагоги проведут мастер-классы по сценической речи, актерскому мастерству и сценическому движению.

Приглашенным экспертом станет Марина Владимировна Жабровец, профессор, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, основатель и директор Международного театрального фестиваля "Живые лица". Она расскажет про особенности вербатима, как работать с жанром и оправданно существовать в нем, а также направит участников на эффективную работу.

Регистрация для участия продолжится до 14 декабря. Итоговые работы будут показаны 23 декабря. Следить за проектом можно в группе во Вконтакте.