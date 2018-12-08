Тюменские колясочники сыграли в баскетбол

Фото группы "Баскетбол на колясках в г.Тюмень" "ВКонтакте"

Мастер-классы по баскетболу для людей с ограниченными возможностями здоровья, прикованных к инвалидным коляскам, прошли в Тюмени в рамках проекта "Движение вверх". За два месяца занятия посетили 250 участников, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Никита Меркушин, организатор проекта, входит в сборную по баскетболу на колясках "Шанс". Он отмечает, что идея проекта пришла, когда он получил бронзу Чемпионата России. Он понял, что если спорт помог ему найти правильный вектор и укрепить здоровье, то поможет и другим. Давая шанс себе — он дал шанс другим:

"Для нас нет никакой разницы между баскетболом и баскетболом на колясках, хоккеем и следж-хоккеем, армрестлингом и пара-армрестлингом. Мы считаем, что спорт для людей с ОВЗ — это часть большого мира спорта, а не что-то исключительное. Нашим участникам мы предлагали нажать кнопку "начать поиск", выбрать секцию для себя и сделать "Движение вверх", - отметил он.

Сам Никита в 2008 году попал в аварию и сломал позвоночник. Сначала ему было сложно представить, как дальше будет складываться его жизнь, про спорт он даже не думал. В реабилитационном центре он познакомился с тренером по баскетболу на колясках. Так, 10 лет назад Никита впервые попробовал себя в этом спорте. Сейчас баскетбол для него стал профессией.

Никиту поддержала команда, а подать заявку на грант помогла его девушка. Та они выиграли грант в конкурсе проектов "Моя идея" на сумму 75 000 рублей. Это позволило организаторам провести серию выездных спортивных мастер-классы для инвалидов Тюмени, Тобольска, Упоровского и Нижнетавдинского районов. Теперь в планах у организаторов расширить свою географию.