В тюменском торговом центре покажут бесплатный спектакль

Фото: Молодёжный театр "МАЙ" "ВКонтакте"

Бесплатный спектакль-вербатим "Послушайте" покажет молодежный театр "Май" в тюменском торговом центре "Кристалл" 8, 9, 15 и 16 декабря с 15:00 до 17:00. Зрители услышат от актеров реальные жизненные истории, которые они узнали от своих друзей и родных.

Как пишет "Мой портал", особенность театрального жанра "вербатим" в том, что перед постановкой спектакля актер лично общается с реальным героем, слушает его историю, запоминает мимику, жесты, темп речи.

"Спектакль родился из задания, которое я дала актерами в начале года. Чтобы найти достойную историю, надо сначала человека по-серьезному разговорить, а это фантастически сложно. Также донор истории должен еще и дать согласие на то, чтобы ее потом рассказывал другой человек. Поэтому ребята стали приносить истории своих близких: мам, бабушек, друзей. Истории, которые они не знали до того момента, как получили задание. Нам бы хотелось, чтобы зритель не просто нас послушал, но и потом, придя домой, тоже записал историю", — поделилась руководитель молодежного театра "Май", Мария Будыкина.

В "Кристалле" будет стоять 16 стульев в два ряда — друг напротив друга. На одном ряду будут сидеть актеры, напротив них могут садиться все желающие и слушать истории.

Прослушать можно все 8 историй, а можно уйти в любой момент. И если у зрителей появится история, которую захочется рассказать другим людям, руководитель театра "Май" Мария Гущина будет ждать ее на почте gushchina.mv@mail.ru. Эти истории актеры прочитают на камеру и смонтируют из них фильм.