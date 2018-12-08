В Тюмени создают условия для творческой реализации слепоглухих людей

Фото центра "Пышма"

Досуговый центр на базе тюменского центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" стал местом, давшим слепоглухим людям возможность объединения, обмена информацией, впечатлениями.

В рамках проекта "Социальная интеграция", реализуемого совместно с Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение", здесь они занимаются творчеством, посещают музеи, ездят на экскурсии, участвуют в мастер-классах, чаепитиях, проводят творческие конкурсы, спортивные соревнования, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Частая гостья в досуговом центре - одна из подопечных Фонда "Со-единение", ветеран паралимпийского движения Любовь Васильева. С детства испытывая проблемы со слухом и зрением, она в 1991 году приехала в Тюмень из Кировской области, вышла замуж, родила дочь. Здесь приобщилась к спорту, ездила на российские соревнования, занимала призовые места. С 2003 года занялась лыжами, а в 2004 году впервые поехала на Кубок Европы в Германию.

На Паралимпийских играх в Турине в 2006 году Любовь стала трехкратной паралимпийской чемпионкой (три золота и бронза). В 2010 году в Ванкувере - четырехкратной паралимпийской чемпионкой (одно золото, три серебра и одна бронза). После Ванкувера женщина завершила свою карьеру спортсменки, но не рассталась со спортом - Любовь Васильева стала первой в эстафете Паралимпийского огня в Тюмени, а затем выносила российский флаг на открытии Паралимпиады в Сочи. За большой вклад в развитие физкультуры и спорта лыжница Л. Васильева награждена Орденом Почета.

Вместе с другими посетителями досугового центра, Любовь увлекается рукоделием, продолжает заниматься в танцевальном коллективе, катается на коньках и лыжах.