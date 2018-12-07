Тюменские врачи прооперировали младенца с опухолью на полсердца

Фото: пресс-служба ОКБ №1

В Тюмени врачи Областной клинической больницы №1 успешно прооперировали трехмесячную девочку с огромной опухолью сердца.

После появления на свет ребенок плохо набирал вес и у него была тяжелая одышка, что указывало на сердечную недостаточность. УЗИ показало, что у девочки больше половины сердца заняла опухоль. По замечанию специалистов, врожденные опухоли сердца у детей это редкое явление — менее 1% от всех пороков. Опасность таких опухолей в том, что из-за своего распространения они препятствуют кровотоку внутри сердца.

У ребенка опухоль занимала почти весь правый желудочек, кровь едва поступала в легочную артерию. Сложность была и в том, что в опухоль были вовлечены структуры трехстворчатого клапана.

Перед врачами стояла задача удалить опухоль и сохранить ребенку трехстворчатый клапан и миокард сердца. Операцию блестяще выполнил заведующий кардиохирургическим отделением №2 ОКБ №1, главный внештатный детский кардиохирург департамента здравоохранения Тюменской области Кирилл Горбатиков. Операция длилась более шести часов. Миллиметр за миллиметром опухоль успешно удалили, сохранив при этом структуры сердца. Также была выполнена пластика трехстворчатого клапана. Отдельная важнейшая роль отводилась анестезиологам-реаниматологам: они поддерживали жизнедеятельность маленького хрупкого организма все это время.

"Сейчас маленькая пациентка уже находится в кругу любящей семьи. Она сможет расти и развиваться как другие дети", — сообщили в пресс-службе медучреждения.