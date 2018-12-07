Тюменские родители соберутся на масштабном форуме

Форум для родителей впервые проведут в Тюмени 15 декабря. Встреча будет посвящена современным проблемам подростков, инструментам и методам их решения.
Мероприятие будет проходить в ДК "Нефтяник". Здесь откроются образовательная и дискуссионная площадки, пройдут мастер-классы и индивидуальные консультации с ведущими российскими психологами. Эксперты расскажут родителям, как справляться с возникающими подростковыми проблемами, как выстроить с ним гармоничное общение, как уметь слышать его и доносить свою позицию без конфликтов, научат понимать своего ребенка и принимать его, пишет ИА "Тюменская линия".
Как сообщила зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Гульнара Байматова, на форуме родители могут обратиться по разным вопросам к психологам, психотерапевтам, детским гинекологам. Одновременно будут доступны специальные диалоговые площадки – только для мам, только для пап, общение с психотерапевтом.
В числе спикеров форума - тюменские и федеральные специалисты: доктор психологических наук, доцент, профессор Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского, практикующий психолог, руководитель центра юридической психологии и судебно-психологической экспертизы Екатерина Васкэ, руководитель центра кризисной психологии, ведущий эксперт порталов практической кризисной психологии Михаил Хасьминский, врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера №1 Юрий Афанасьев, практикующий детский психотерапевт Тюмени Елена Семашко, доктор медицинских наук, профессор, декан лечебного факультета Тюменского государственного медицинского университета Татьяна Раева, гешnальт-терапевт, блогер Наталья Баймуратова, ведущий психолог центра “Семья” Юлия Лукашенок и другие.
Они расскажут родителям, как помочь ребенку в трудном подростковом возрасте, как вести себя в конфликтных ситуациях, что делать, когда возникли зависимости, ранние подростковые беременности, другие деструктивные наклонности, как оградить ребенка от воздействия Интернета.
"Мы рассчитываем на обратную связь от родителей. Приглашаем их к диалогу, хотим обсудить проблемы и получить их оценку. Нужно всем вместе объединиться и преодолеть трудности. Возможно, на следующий форум пригласим подростков вместе с родителями и педагогами. Выстроим диалог поколений с привлечением профессионалов и общественности", - отметила Гульнара Байматова.
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