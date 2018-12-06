Посетителям тюменских торговых центров расскажут о туристическом потенциале региона

Фото пресс-службы агентства туризма и продвижения Тюменской области

О всех видах досуга в Тюменской области посетители местных торговых центров узнают из мини-версий презентационных стендов о туризме в регионе, сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Первый стенд установили в ТРЦ "Сити Молл". Ежедневно специалисты будут встречать гостей, рассказывать об интересных событиях и достопримечательностях. График работы стенда: будни 16:00- 20:00, выходные 12:00-20:00.

Стенд интересен своим оформлением и технологическим оснащением. Узнать о туристическом потенциале помогут VR-игра, тач-панель с сайтом Visittyumen.ru, виртуальные путешествия по Тобольскому кремлю и Абалаку.

Также посетители смогут поучаствовать в медиакомпании "Хочу в Тюмень", пригласить своих близких в наш город с помощью яркой открытки и стать участником розыгрыша одной из 5 поездок в Тюмень и 50 подарков от партнеров. Для этого нужно будет выбрать понравившуюся открытку с местным пейзажем и поделиться ею в социальных сетях с хэштегом #хочувтюмень.