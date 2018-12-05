Под Тюменью обустроят этностойбище под открытым небом

Фото предоставлено комитетом по делам национальностей Тюменской области

Дни культуры коренных малочисленных народов Севера стартуют в Тюменской области завтра. Главным событием проекта станет открытие этнографического стойбища "Увас мир хот" / "Дом северных людей" в деревне Кыштырла Тюменского района.

9 декабря этностойбище приглашают посетить всех желающих. Здесь под открытым небом разместятся хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лабаз, вёсельные обласа, оленьи нарты и другие атрибуты традиционного уклада жизни аборигенов. Пройдут соревнования по национальным видам спорта "Северное многоборье". Гостеприимные хозяйки приготовят традиционный суп из оленины и травяной чай с клюквой.

Также в течение трех дней в Центре культуры коренных малочисленных народов "Кедр" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1) пройдут дни открытых дверей. Как сообщили в пресс-службе комитета по делам национальностей Тюменской области, на выставке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства "Северные узоры" будут представлены изделия из оленьего меха и замши с аппликацией из цветных тканей, шитье бисером, скульптурные миниатюры из кости, предметы из дерева и бересты.