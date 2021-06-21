Совет представителей коренных малочисленных народов Севера создан в Тюмени

Новый орган при комитете по делам национальностей Тюменской области будет заниматься заключением соглашений о возмещении убытков, причиненных коренным малочисленным народам в результате хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности.

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