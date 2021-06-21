Совет представителей коренных малочисленных народов Севера создан в Тюмени

17:30 21 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Новый орган при комитете по делам национальностей Тюменской области будет заниматься  заключением соглашений о возмещении убытков, причиненных коренным малочисленным народам в результате хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности.

В состав совета вошли представители общественных организаций КМНС, региональных и муниципальных органов власти, предприятий-недропользователей, сообщаетпресс-служба губернатора.

Теги: народы Севера , правительство Тюменской области
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021