В Тюмени ко Дню народного единства приурочили открытие этнической выставки

Выставка "ИсСКАЗители", в основе которой сказания хантов, нивхов, селькупов и других народов с минимальным литературным вмешательством, откроется в Театральном центре "Космос" накануне Дня народного единства - 3 ноября.

Механика выставки нестандартная: в холле "Космоса" разместятся инсталляции в виде сказочного леса. Рядом с ними – дисковые телефоны. Они и станут главным элементом экспозиции. Гостям предлагают набрать определенный номер, взять трубку и послушать сказки разных народов Тюменской области.

Автор выставки и руководитель художественного отдела Театрального центра "Космос" Маша Хайбуллина свой проект прокомментировала так:

Важно помнить и сохранять все первоначальные художественные образы из сказаний. Из-за переписывания сказок, упущения деталей и образов стирается уникальность мировоззрения и традиций народностей. Люди должны обращаться к истокам, помнить историю народов и Тюменской области.

На открытии выставки будут работать мастер-классах по созданию национальных кукол-оберегов. горожане также смогут послушать выступления музыкальных коллективов и посетить читки сказок народов Севера на их языках, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень"

Выставка будут работать с 3 по 15 ноября. Вход свободный. Организаторы обещают соблюсти все антикоронавирусные меры.