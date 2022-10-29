В Тюмени пройдет фестиваль "Россия — это мы"

Фестиваль народного творчества "Россия — это мы" пройдет в Тюмени. Его приурочат ко Дню народного единства.

До 2 ноября включительно от участников — творческих коллективов - принимают заявки в ДК "Водник". Можно исполнить два произведения по разным жанрам: вокально-хоровой, инструментальное исполнение, народная хореография, театр малых форм, оригинальный жанр.

В рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного творчества. Показать свое искусство могут индивидуальные мастера и коллективы. При этом также необходимо подать заявку до 2 ноября.

Участие в фестивале бесплатное. Скачать заявку и согласие на обработку персональных данных (оно обязательно) можно на паблике "Водника". Бланки нужно направить на е-mail: dkvodnik@mail.ru. Телефон для справок: 45-93-44.

Сам фестиваль состоится 5 ноября в 11 часов в Доме культуры по адресу: ул. Судоремонтная 1а, сообщает Вслух.ру.