В Тюмени пройдет фестиваль "Россия — это мы"

Фестиваль народного творчества "Россия — это мы" пройдет в Тюмени. Его приурочат ко Дню народного единства.
До 2 ноября включительно от участников — творческих коллективов - принимают заявки в ДК "Водник". Можно исполнить два произведения по разным жанрам: вокально-хоровой, инструментальное исполнение, народная хореография, театр малых форм, оригинальный жанр.
В рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного творчества. Показать свое искусство могут индивидуальные мастера и коллективы. При этом также необходимо подать заявку до 2 ноября.
Участие в фестивале бесплатное. Скачать заявку и согласие на обработку персональных данных (оно обязательно) можно на паблике "Водника". Бланки нужно направить на е-mail: dkvodnik@mail.ru. Телефон для справок: 45-93-44.
Сам фестиваль состоится 5 ноября в 11 часов в Доме культуры по адресу: ул. Судоремонтная 1а, сообщает Вслух.ру.
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