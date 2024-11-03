О ценностях народов России рассказали в Тюмени

На электронных экранах Тюмени появились фотографии с пословицами и поговорками, отражающими культуру и традиции коренных народов России. Это приурочено ко Дню народного единства.
Увидеть их можно до 7 ноября на экранах главных улиц города:
— Ленина–Первомайская (Городской сад);
— Республики–Первомайская (ТЦ "Москва");
— Республики–Орджоникидзе (магазин "Читай-город");
— Герцена–Орджоникидзе (ЦУМ);
— Мориса Тореза–Малыгина (ТЦ "Галерея Вояж");
— Ленина–Мориса Тореза ("Вкусно — и точка");
— Республики–Мориса Тореза (ТЦ "Калинка");
— Герцена, 96 (ДЦ "Семен Дежнев");
— Республики, 145 (Gazoil-Plaza);
— Герцена, 87 (концертный зал "Золотые ворота Сибири").
Они представляют собой фотографии с пословицами и поговорками о ценностях, которые были утверждены президентом России Владимиром Путиным: семья, единство народа, созидательный труд, милосердие и патриотизм.
Всего на электронных экранах улиц можно увидеть пять баннеров с мудрыми изречениями:
— "Каждое дело любит сердечность" — хантов и манси о труде;
— "В дружной семье душа отдыхает" — татар о семье;
— "Ласковым словом камни сломаешь" — башкир о милосердии;
— "Одна пчела немного меда натаскает" — русских о единстве;
— "И хлеб по своей стороне скучает" — русских о патриотизме, - сообщает Мой-портал.ру.
"Наш фотопроект призван показать жителям города, что, несмотря на различия в языках и традициях, многие пословицы могут выражать схожие идеи, такие как ценность семьи, дружба, честность и трудолюбие. Это свидетельствует о том, что общечеловеческие ценности объединяют людей разных культур и взглядов", — рассказала редакции Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.
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