На Ямале увеличат кочевые выплаты семьям с детьми и пенсионерам

16:30 05 мая 2020
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www.yanao.ru

Парламентарии Ямала направили на рассмотрение законопроект о повышении кочевых выплат пенсионерам и семьям с детьми. От пресс-службы региональной думы стало известно, что меры предложены на время пандемии коронавируса и получили поддержку губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Само обращение с инициативой поступило главе региона накануне, 4 мая. В этот же день Дмитрий Артюхов на очередном заседании оперативного штаба объявил об увеличении кочевых выплат в два раза.

"Увеличение "кочевых" в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы кочевников. Ранее нам поступали сигналы от наших тундровиков", - пояснил парламентарий Сергей Ямкин.

Выплаты получат более пяти тысяч человек. Средства начислят уже в мае 2020 года, сообщает муксун.fm.

Теги: выплаты , Дмитрий Артюхов , народы Севера , ЯНАО
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