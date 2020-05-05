На Ямале увеличат кочевые выплаты семьям с детьми и пенсионерам

Парламентарии Ямала направили на рассмотрение законопроект о повышении кочевых выплат пенсионерам и семьям с детьми. От пресс-службы региональной думы стало известно, что меры предложены на время пандемии коронавируса и получили поддержку губернатора региона Дмитрия Артюхова.
Само обращение с инициативой поступило главе региона накануне, 4 мая. В этот же день Дмитрий Артюхов на очередном заседании оперативного штаба объявил об увеличении кочевых выплат в два раза.
"Увеличение "кочевых" в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы кочевников. Ранее нам поступали сигналы от наших тундровиков", - пояснил парламентарий Сергей Ямкин.
Выплаты получат более пяти тысяч человек. Средства начислят уже в мае 2020 года, сообщает муксун.fm.
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