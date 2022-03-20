Выставка, посвященная культуре коренных малочисленных народов Севера, открылась в Тюмени

Загадочные северные народы. Ханты, манси, ненцы. Их быт и традиции всегда вызывают неподдельный интерес. Всех, кто интересуется их бытом, национальной кухней и уникальными обрядами, приглашают на выставку "Удивительный Север" в ДНК "Строитель". Изюминка экспозиции – чум с импровизированным очагом в центре.

— Кочевые народы Севера часто переезжали с места на место, поэтому их жилище (чум) должен быть легким, теплым и удобным, – рассказала председатель Тюменской областной общественной организации "Центр культуры и творчества финно-угорских народов", ведущий специалист по сохранению и развитию культуры народов Севера Любовь Собянина. – В старину установка чума была женской обязанностью. Его собирали, в среднем, из 50-60 шестов, в зависимости от размера.

Пространство чума состоит из трех миров: верхний (божества), нижний (предки) и средний, где живут люди. Еще одно божество – это огонь, "женщина в красном халате". Огонь необходимо "подкормить", чтобы не "обиделся": цветными лентами, чаем.

Зимой чум покрывали оленьими шкурами, летом – берестой (позже – тонкой брезентовой тканью). Олень – один из наиболее почитаемых символов ненецкой культуры. Это и средство передвижения, и одежда, и постель, и еда: в суровых условиях не выжить без мяса.

Одежда народов Севера расписана национальными орнаментами. Знающие люди читали по ним, к какому роду относится данный человек. У каждой семьи – свое тотемное животное (бобер, заяц, горностай), которое не только является отличительным знаком, татуировкой, но и служит оберегом для всех поколений рода.

Тюменка Галина Волдина представила изделия из бисера: национальные пояса, нагрудные украшения, сумочки, косметички. В коллекции мастерицы – десятки хантыйских кукол Акань в ярких расписных одеждах, куклы-закрутки, сделанные без единого стежка для самых маленьких детей.

Особая гордость умелицы – изделия из бересты, выполненные в необычной технике: кончиком острого ножа выскребаются узоры на коричневом фоне тонкой древесной коры. Края берестяной коробки обмотаны сосновым или кедровым корнем, а ободок на крышке сделан из черемухового прута.

– В этих коробках ханты хранили рыбий жир, — пояснила Галина Волдина. – А берестяной хинт (рюкзак) отлично подходит для сбора ягод: они не портятся и не мнутся.

Из бересты ханты делали и люльки для младенцев. Изголовье колыбели украшали изображением птицы глухарки, которая, по преданиям, охраняет сон малыша. Еще одним украшением выставки декоративно-прикладного творчества стали женские сумочки из кожи рыб. Филигранные работы Галины Проскуряковой никого не оставляют равнодушным.

Гости по достоинству оценили и национальную кухню коренных малочисленных народов Севера: вяленую рыбу, кедровые орехи, бруснику и клюкву. Добавим, выставка будет работать до 31 марта. Вход свободный.