Формейшн "Вера" завоевала бронзу чемпионата мира по латиноамериканской программе

Фото: пресс-служба Дворца "Пионер"

Тюменская команда формейшн "Вера" завоевала бронзу на чемпионате мира среди ансамблей по латиноамериканской программе. На мировом турнире, который проходил 2 декабря в городе Шэньчжэнь (Китай), танцоры представили программу "Please, open the door" ("Откройте дверь, пожалуйста").

В соревнованиях приняли участие 15 команд из России, Польши, Венгрии, Австрии, Германии, Нидерландов, Монголии, Беларуси и Китая. Турнир проходил в несколько этапов: сначала ансамбли выступили в отборочном туре, затем состоялся полуфинал. В финал вышли шесть команд: две российские, две немецкие, одна австрийская и одна монгольская. В их числе – действующий чемпион Европы Grün-Gold-Club Bremen (Германия) и прошлогодний чемпион мира "Дуэт" (Пермь, Россия).

Посмотреть выступление тюменской команды можно здесь.

Отметим, в 2017 году "Вера" также завоевала бронзу на чемпионате мира по латиноамериканской программе.

Неделю назад команда формейшн "Вера" с фурором выступила в Венгрии, где защитила титул многократного чемпиона мира по европейской программе.