В Тюменской филармонии открылся музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Фото пресс-службы ТКТО

Одно из главных культурных событий нашего города – трехдневный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева открылся вчера, 2 декабря, в Тюменской филармонии. В зале не было ни одного свободного места. Напомним, что фестиваль продлится до 4 декабря.

"Приезд в родные пенаты - это всегда приятно. Наш фестиваль уже давно плотно стоит на гастрольной карте, - рассказал Денис Мацуев. – Я всегда с особым воодушевлением приезжаю в родную Сибирь! Даже утеплился сегодня (смеется). Но у нас всегда жарко на сцене и в зале! Те программы, которые мы готовим исходят от души. Я хочу, чтобы тюменская публика познакомилась с шедеврами мировой классической музыки, с новыми именами, с разными потрясающими музыкантами".

Как рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, фестиваль открыл самый молодой его участник, 14-летний скрипач Матвей Блюмин, победитель конкурса юных талантов "Синяя птица". Вместе с Тюменским филармоническим оркестром под управлением главного дирижера Евгения Шестакова, он исполнил "Концерт № 5 для скрипки с оркестром ля минор" (сочинение 37) Анри Вьетана. Зал слушал молодого исполнителя в полной тишине, а когда музыкант закончил свое выступление, взорвался бурными аплодисментами, вызывая несколько раз Матвея на поклоны.

Матвей Блюмин сейчас учится в музыкальной школе Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве, хотя родом из Севастополя. По словам Матвея, выступление прошло хорошо, публика встретила его тепло, но всегда есть к чему стремиться. Мечтает Матвей стань настоящим музыкантом и играть на скрипке Страдивари.

Далее концерт продолжили солисты Тюменского филармонического оркестра. Четверка музыкантов с духовыми инструментами ГомбоГанбаатар (гобой), Данила Янковский (кларнет), КарымбекИмнов (фагот) и Александр Казаков (валторна) исполнили Концертную симфонию ми-бимоль мажор Моцарта.

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Зал тем временем ждал выступления самого маэстро Мацуева. И вот во втором отделении Денис вышел на сцену. Он виртуозно исполнил одно из самых любимых произведений - Концерт №3 для фортепиано с оркестром ре минор Рахманинова.

"Рахманинов точно писал эту симфонию для Мацуева, - шутит маэстро Шестаков. – Он знал, что в 21 веке такой музыкант сыграет ее бесподобно!".

По словам самого Мацуева, во время игры Рахманинова он сбрасывает по два килограмма. А само выступление вместе с ТФО прошло отлично. Оркестр в хорошей форме и готов играть новые произведения и развиваться дальше.

Конечно, публика не смогла отпустить Дениса Мацуева сразу. После продолжительных оваций, музыкант исполнил на фортепьяно еще одно произведение вне концертной программы. Зал аплодировал стоя.

Впереди еще два дня фестиваля и три концерта. Сегодня на сцене блистает Денис Мацуев и приглашенные солисты: Борис Бровцын (скрипка) и Нарек Ахназарян (виолончель). Завтра в 16-00 выступление юных тюменских талантом и отбор на присуждение стипендии фонда "Новые имена", а вечером закрытие фестиваля – Тюменский филармонический оркестр и Денис Мацуев, солисты: Борис Бровцын (скрипка), Нарек Ахназарян (виолончель), Зарема Горбунова (флейта), Софья Кипрская (арфа).

Не упустите шанс услышать музыкантов, билетов осталось очень мало. Приобрести их вы всегда можете в кассах Тюменской филармонии или на сайте: http://kto72.ru/events/

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.