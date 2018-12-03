В ТИУ прошел 48-часовой марафон в области Smart City и IoT

II Всероссийский конкурс Smart City & IoT Хакатон завершился в Тюмени вчера. В течение 48 часов в стенах Тюменского индустриального университета около полусотни команд почти без сна работали над собственными проектами по направлениям "умный город", интернет вещей и большие данные. В марафоне приняли участие студенты и молоды специалисты из Москвы, Челябинска, Таганрога, Сургута, Тюмени и других городов России.

Перед участниками стояла задача создать из идеи проекта минимально работающую версию (MVP). В итоге свои проекты перед жюри презентовали тридцать команд в формате питчинга. Призовой фонд конкурса в 1 млн рублей поделили между семью проектами.

Лучшей была признана работа студентов ТИУ — гидропонная установка для выращивания растений дома беспочвенным методом. Рост растений происходит за счет того, что их периодически затапливает вода, а потом они осушаются: корешки получают воду и дышат воздухом. Команда получила 250 тысяч рублей. В планах у ребят доработать проект и презентовать его на форуме Innoweek, где можно получить до 10 млн рублей на развитие своего стартапа.

По 150 тысяч рублей досталось шести командам: в номинации "Функциональность" — команде RobCo (Челябинск) за проект системы вывоза мусора с придомовых территорий по потребности; в номинации "Уникальность" — команде Smart tech (Таганрог) за проект индивидуального сканера дорожного покрытия, который анализирует опасные участки дороги; "Лучшая реализация" — команда Forest (Тюмень): разработчики усовершенствовали тюменский сервис "Я решаю", где можно читать новости о городе и обращаться с вопросами которые вас волнуют; "Лучшая концепция" — команда Crankshaft86 (Сургут): адаптивный светофор в зависимости от загруженности дорог решает сколько гореть красному, а сколько зелёному свету; "Дизайн" команда — Travel bot (Тюмень) за автоматизированный сервис экскурсий, где можно создавать экскурсию самому или слушать уже доступные на сервисе и не платить гиду; "Наиболее востребованные решения" — команда Xcode. Разработчики создали интеллектуальную систему повышения городской мобильности, а именно упростить жизнь любителям взять велосипед на прокат.