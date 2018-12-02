Более тысячи человек посетили православную выставку в Тюмени

Более тысячи жителей Тюменской области посетили XIII предрождественскую Сибирскую Православную выставку-ярмарку "Духовные традиции и богатство России", которая проходила с 16 по 25 ноября в Тюмени. В числе участников оказались также гости из Украины, Белоруссии и Греции.

С закрытием выставки, которое состоялось в День матери, гостей поздравил благочинный Тюменского округа, настоятель храма Всех святых протоиерей Андрей Сбитнев. Затем он вместе со священниками тюменских храмов совершил благодарственный молебен. После перед зрителями выступил специально прибывший хор Тобольской духовной семинарии, исполнивший церковные и народные песни, пишет "Тюменская область сегодня".

За весь период в выставке приняли участие около 250 представителей православных приходов, монастырей, издательств, различных мастерских и пасек как из России, так и из Украины, Белоруссии и Греции. Организаторов выступила Тобольская митрополия.