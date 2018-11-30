В Тюмени начинаются дни еврейской культуры

В Тюменской области дни еврейской культуры стартуют завтра, 1 декабря, в преддверии праздника Хануки. Концерты, выставки, лектории, спектакли и экскурсии познакомят с культурой еврейского народа и расскажут историю тюменской еврейской общины. Площадкой для проведения мероприятий станет Тюменская синагога (ул. Кирова, 44).

Дни еврейской культуры откроются VII шахматным турниром на приз тюменской синагоги (1 декабря в 16.00). По традиции состязание соберет титулованных спортсменов не только из России, но и ближнего зарубежья.

5 декабря (19.00) слушатели открытого лектория узнают об истории самого яркого иудейского праздника Хануки и правилах зажигания ханукии — восьмисвечного традиционного праздничного светильника.

9 декабря (16.00) творческие коллективы и исполнители соберутся вместе, чтобы исполнить традиционные и современные еврейские песни, зажечь последнюю свечу Хануки. Гостей праздника угостят блюдами еврейской кухни — традиционным латкесом, сладкими пончиками и фалафелем.

11 и 12 декабря тюменская иудейская община подготовила специальную программу для студентов тюменских вузов: лекцию-экскурсию по тюменской синагоге и выставку архивных фотографий "Старый фотограф", посвященную творчеству Соломона Кардонского.

13 декабря (17.00) тюменские историки и краеведы примут участие в "круглом столе" "Еврейский артефакт". Кроме того, в этот день пройдет презентация альбома с фотографиями Иосифа Шустера, собранных в архивах, фондах музейных фондах и частных коллекциях.

В "Еврейском кинозале" 15 декабря (17.00) состоится показ короткометражных фильмов "Корова Брандта", "Лестница Шустера" и "Лестница Шустера. Мир теней", созданных Тюменской синагогой совместно с "ДроваленСтудио".

Завершатся Дни еврейской культуры 16 декабря (14.00) показом спектакля "Адресат выбыл" (г. Екатеринбург), основанного на письмах двух друзей детства еврея Макса и немца Мартина.

Мероприятие проводится по инициативе региональной еврейской национально-культурной автономии "Адар" при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области.