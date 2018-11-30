Тюменцы Александр и Валентина Любенко стали "Золотой семьей России"

09:15 30 ноября 2018
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Фото предоставлено АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

Лучшие семьи страны наградили в Москве на всероссийском конкурсе "Семья года — 2018". В число победителей вошли 85 семей, среди них — Александр и Валентина Любенко. Пару, победившую на региональном этапе, отметили в номинации "Золотая семья России".

Как сообщили в региональном центре "Семья", по итогам всероссийского конкурса была издана почетная книга "Семья года, Россия — 2018 ", куда вошел список всех участников конкурса и их истории.

Всего на конкурс было подано 329 заявок из 85 субъектов России. Конкурсанты участвовали в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России" и "Семья — хранитель традиции".

Теги: конкурс , семья
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