Владимир Путин вручил Альберту Суфианову знак о присвоении звания "Заслуженный врач РФ"

В Екатерининском зале Кремля состоялась 27 ноября церемония вручения государственных наград Российской Федерации.

Президент вручил ордена, медали, знаки о присвоении почётных званий выдающимся гражданам России – работникам промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, образования, здравоохранения, культуры, спортсменам и тренерам.

Владимир Путин отметил, что присутствующие в зале добились высот в профессии благодаря труду, таланту и вдохновляют других увлечённостью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за её процветание.

"Убеждён, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку", - подчеркнул президент.

Среди награжденных Альберт Суфианов – главный врач тюменского Федерального центра нейрохирургии. Владимир Путин поздравил его с присвоением звания "Заслуженный врач Российской Федерации".

В своей речи Альберт Суфианов вкратце рассказал, каких результатов удалось достичь ФНЦ, скольких людей спасти, используя новейшие технологии, начиная с 2011 года:

"Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые присутствующие!

Для меня огромная честь находиться в этом зале. Я хочу выразить благодарность за ту высокую оценку, которой Вы оценили мой труд и труд коллектива Федерального центра нейрохирургии.

Ваше решение по строительству федеральных центров высокотехничной медицинской помощи изменило соотношение сил в Российской Федерации и послужило огромным стимулом к развитию медицины в России. И, кроме того, не побоюсь этого, изменилось отношение сил и на мировой медицинской арене и вывело Россию на лидирующие позиции по ряду медицинских специальностей.

В свое время первый федеральный центр по специальности "Нейрохирургия" был построен в городе Тюмени по программе "Национальный проект „Здоровье“. В 2009 году из Иркутска я был приглашен для того, чтобы реализовать этот проект.

Действительно, задача была очень сложная – в кротчайшие сроки, с чистого листа построить нейрохирургический центр, не уступающий мировым аналогам. И строительство начиналось в чистом поле за Тюменью, в деревне Ожогино, тем не менее нам это удалось сделать.

Да, действительно, в 11-м году была сделана уже первая операция. Действительно, было очень сложно, особенно страдали от отсутствия квалифицированных кадров, поэтому пришлось запустить свою отечественную систему подготовки кадров, которая включала новейшие инновационные технологии, в том числе и 3D-технологии по обучению специалистов.

Хочется сказать большое, огромное спасибо ведущим российским и зарубежным клиникам, которые помогали нам в период становления. Теперь ситуация изменилась уже в корне, теперь ежегодно мы выполняем более 4 тысяч сложнейших операций, из них около 3 тысяч – это операции на головном мозге. За этот период времени сделано уже более 25 тысяч операций. Нужно понимать, что это те пациенты, которые ранее были бы глубокими инвалидами или у них был бы летальный исход. Теперь уже не мы посылаем пациентов, тяжелых, сложных пациентов, за рубеж на лечение, уже к нам едут пациенты, от которых отказались за рубежом, уже к нам едут иностранные специалисты, в наш центр за нашими отечественными авторскими разработками, которые мы разработали в нашем федеральном центре нейрохирургии.

Такие цифры хочу привести: более тысячи врачей из 32 стран мира уже прошли обучение на базе нашего федерального центра по нашим разработкам в области детской нейрохирургии, эпилепсии и нейроонкологии. Поэтому хочется выразить огромную признательность и сказать спасибо всем кто помог нам достичь этого блестящего результата. Это в первую очередь, Вам, Владимир Владимирович, Правительству Российской Федерации, Минздраву Российской Федерации и Правительству Тюменской области.

Кроме того, пользуясь случаем, хочу пригласить Вас в наш центр для того, чтобы Вы лично оценили возможности современной малотравматичной нейрохирургии.

Еще раз спасибо за доверие. Служу России!"