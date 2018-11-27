Юные тюменцы получили подарки за хорошие оценки

Автор фото: Анастасия Богданова

В воскресенье, 25 ноября, юные тюменцы в рамках праздника "Золотая голова – золотые пятерки!" получили ценные подарки и призы за хорошие отметки в школе и стали участниками первого турнира "Кубика Рубика".

Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд "Золотое детство". Подобный праздник Фонд устраивает уже в юбилейный, 20-й год. Очередная раздача заслуженных подарков детям состоялась по адресу: улица Республики, 46 в минувшее воскресенье. Стать участником акции может каждый, подведение итогов школьных заслуг ребят проходит каждый месяц.

"Ребята и родители могут прийти к нам в назначенную заранее дату. С собой нужно взять дневник или, что еще лучше, распечатку успеваемости с web-образования. За каждые три полученные в течение месяца пятерки ребенок получает один купон, на котором нужно указать ФИО и телефон. Затем купон бросается в барабан. Когда все записали свои оценки, начинается розыгрыш призов по принципу случайной лотереи: купоны вслепую вытаскиваются из барабана. Таким образом, чем больше пятерок – тем больше купонов, тем больше шансов выиграть приз. Правда, лимит – три подарка в одни руки, чтобы призы достались как можно большему числу ребят", - пояснил один из организаторов.

Многие тюменцы участвуют в празднике "Золотая голова – золотые пятерки" регулярно. И не удивительно, ведь по итогам четверти, а затем и года определяется тройка лучших из лучших, которые также получают ценные призы. К примеру, за пятерки в течение ноября юные тюменцы выигрывали кукол LOL, кубики Рубика, будильники, наручные часы, новогодние гирлянды. А главными призами всего 2018 года станут смарт-часы и модный смартфон.

"Хочу сказать огромное спасибо фонду "Золотое детство" за такую прекрасную инициативу. Мой ребёнок раньше почти всегда по русскому языку получал тройки. Не давались ему такие науки, он больше технарь, математик. А теперь он из школы приносит одни четверки и пятерки", - поделилась одна из участниц праздника.

Не обошлось и без развлекательной программы. Организаторы праздника провели для участников мастер-класс по сборке цветка из воздушных шариков. Для самых маленьких работала зона аквагрима. Так как мероприятие проходило в День матери, ребятишкам предложили рассказать для своей мамы стишок или спеть добрую песню. Самым активным ведущие подарили красивые памятные вещи.

Розыгрыш призов состоялся в сквере Сибирских кошек. Несмотря на довольно прохладную погоду, царила тёплая атмосфера. Председатель фонда "Золотое детство" Игорь Ракша поздравил всех присутствующих матерей с праздником и отметил, что День матери – один из самых осмысленных и глубоких праздников в нашей стране.

Также Игорь Ракша подчеркнул, как важно знать и помнить историю - как страны, так и своей семьи. Поэтому Фонд учредил дополнительные призы "Я знаю историю на пять": всем без исключения школьникам Тюмени, участвующим в акции, за пятерки по истории будут полагаться отдельные подарки и право на участие в дополнительном розыгрыше ценных призов.

Помимо праздника "Золотая голова – золотые пятерки" Фонд организовал первый турнир среди ребят по сборке кубика Рубика на скорость. Соревновались три группы. Ребята поопытнее собирали кубики с пятью квадратами на каждой грани, ещё две группы (девочки и мальчики) собирали кубики с тремя квадратами. Победители каждой из групп, собравшие объемный паззл быстрее остальных, получили в подарок японские наручные часы Casio. Остальные участники получили в подарок те самые кубики, которые собирали. В этом есть и определенный символизм: начатое дело всегда нужно доводить до конца.

Стоит отметить, что в конкурсе участвовали ребята, которые подходят к сборке кубика Рубика не просто как к развлечению, для многих это даже больше чем хобби, практически спорт.