В Тюмени стартуют всероссийские соревнования по фигурному катанию

Открытое первенство Тюменской области по фигурному катанию на коньках, всероссийские соревнования "Тюменский меридиан" и отбор в сборную УрФО на международные зимние игры "Дети Азии" стартовали на катке "Прибой" во вторник, 27 ноября.

Открытое первенство Тюменской области по фигурному катанию на коньках будет проходить на катке "Прибой" до 30 ноября.

В конкурсные дни выступят спортсмены различных разрядов: 1-й юношеский разряд, 2009 года рождения и моложе; 2-й спортивный разряд, 2008 года рождения и моложе; 1-й спортивный разряд, 2006-2007 года рождения и моложе; KMC, 2006 года рождения и старше. В программе соревнований - выполнение короткой и произвольной программы. Главный судья соревнований - Елена Мащенко.

Также на этой неделе в "Прибое" пройдут Всероссийские соревнования "Тюменский меридиан". Показать свое мастерство смогут мужчины и женщины (15 лет и старше) по программе МС, а также юниоры (13-21 лет), юниорки (13-19 лет) - по программе КМС. Спортсмены покажут произвольную и короткую программу 27, 28 и 29 ноября.

В рамках "Тюменского меридиана" здесь же проведут отбор в сборную команду Уральского федерального округа для участия в первых Международных спортивных зимних играх "Дети Азии". К участию допущены юноши и девушки 13-16 лет. 27 ноября на катке "Прибоя" состоится показ коротких программ. На следующий день юные таланты представят судьям произвольные программы.

Сразу три важных соревнования будут проходить у тюменских фигуристов на этой неделе. Желаем всем удачи и спортивных достижений!