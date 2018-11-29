В Тюмени проверят городскую систему оповещения

Техническая проверка системы централизованного оповещения Тюмени пройдет сегодня, 29 ноября. Горожан просят сохранять спокойствие.

По сообщению городского департамента безопасности жизнедеятельности, электрические сирены будут звучать с 15.10 до 15.15. Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!".

По этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания информацию департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени или ГУ МЧС России по Тюменской области. Дикторы радио и телевидения передадут информацию о чрезвычайной ситуации, рекомендации для населения по действиям в этой ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.