В Тюмени проверят городскую систему оповещения

09:40 29 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

Техническая проверка системы централизованного оповещения Тюмени пройдет сегодня, 29 ноября. Горожан просят сохранять спокойствие.

По сообщению городского департамента безопасности жизнедеятельности, электрические сирены будут звучать с 15.10 до 15.15. Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны "Внимание всем!".

По этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания информацию департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени или ГУ МЧС России по Тюменской области.  Дикторы радио и телевидения передадут информацию о чрезвычайной ситуации, рекомендации для населения по действиям в этой ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Теги: МЧС , проверки , ЧС
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