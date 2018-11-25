Тюменский проект "База героев" презентует на региональном форуме в Кургане

Руководитель центра патриотического воспитания "Достойный выбор", директор ТРОО "Страйкбол Урала" Максим Шереметьев презентует проект "База героев" на региональном форуме "Растим настоящих мужчин", который пройдет в Кургане 30 ноября.
Как рассказал Максим Шереметьев, основной темой форума станет ответственное отцовство. Тюменский проект как раз про то, что папа должен стать героем для своего ребенка и обязательно участвовать в его воспитании. Кроме того, "База героев" оценена федеральными экспертами и уже выходит за пределы Тюменской области. Например, проектом заинтересовались в Липецке.
"Наша задача - упаковывать проекты в формате социальной франшизы и передавать их бесплатно заинтересованным организациям, которые находятся в едином поле с нами, думают о том же самом", - сообщил он.
На форуме в Кургане обсудят подведение итогов и дальнейшее развитие проекта "Школа для настоящих мужчин", создание сообщества отцов, развитие института наставничества в регионе, опыт успешных практик других регионов. В программе запланированы мастер-классы, тренинги и консультации от авторитетных спикеров Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана, пишет ИА "Тюменская линия".
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