Тюменский проект "База героев" презентует на региональном форуме в Кургане

Фото из группы ЦСиМИ "База Героев" ВКонтакте

Руководитель центра патриотического воспитания "Достойный выбор", директор ТРОО "Страйкбол Урала" Максим Шереметьев презентует проект "База героев" на региональном форуме "Растим настоящих мужчин", который пройдет в Кургане 30 ноября.

Как рассказал Максим Шереметьев, основной темой форума станет ответственное отцовство. Тюменский проект как раз про то, что папа должен стать героем для своего ребенка и обязательно участвовать в его воспитании. Кроме того, "База героев" оценена федеральными экспертами и уже выходит за пределы Тюменской области. Например, проектом заинтересовались в Липецке.

"Наша задача - упаковывать проекты в формате социальной франшизы и передавать их бесплатно заинтересованным организациям, которые находятся в едином поле с нами, думают о том же самом", - сообщил он.

На форуме в Кургане обсудят подведение итогов и дальнейшее развитие проекта "Школа для настоящих мужчин", создание сообщества отцов, развитие института наставничества в регионе, опыт успешных практик других регионов. В программе запланированы мастер-классы, тренинги и консультации от авторитетных спикеров Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана, пишет ИА "Тюменская линия".