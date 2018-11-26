Почему 80% людей не хотят возвращаться домой?

Фото предоставлены застройщиком

Для вас важно, какой у вас подъезд?

Вспомните, как выглядит типовой подъезд. Сперва нужно подняться к невзрачному входу, пройти препятствие из нескольких тяжелых металлических дверей, преодолеть темный коридор стен с “народным творчеством”, зайти в шумный и грязный лифт. А ведь каждый день вы проходите этот путь, на эти стены смотрят ваши дети. Подъезд - это первый контакт с вашим домом, он встречает и провожает ваших гостей и производит на них первое и последнее впечатление. Разве такое мнение о своем доме вы хотите оставить у ваших друзей, родных или знакомых?

Когда-то в России было по-другому. В царские времена в Петербурге существовали парадные - это центральный и красивый вход в дом для жителей. Парадная встречала гостей. Такие помещения просто невозможно назвать подъездом. Со сменой политических режимов, эта практика была забыта. И только сейчас, смотря на Европу, вновь стали задумываться о том, с чего должен начинаться дом и как выглядеть.

В Европе подъезды всегда были более лаконичны, тем не менее “дружелюбные” для жителей. Главная их особенность - прозрачные подъезды.

Почему это так важно?

- Более эстетично выглядит

- Экономия электроэнергии - естественное освещение

- Безопасность - видно что происходит и кто находится внутри.

Давайте проанализируем, как обстоят дела с подъездами новостроек Тюмени и на какие еще важные критерии нужно обратить внимание при выборе жилья.

Безбарьерный вход необходим как людям с ограниченными возможностями, так и мамам с колясками. Такая практика уже реализована в нескольких современных микрорайонах Тюмени. Одним из этих проектов является "Европейский берег", там стеклянная входная группа расположена на одном уровне с землей.

Дополнительным гарантом безопасности, помимо стеклянной входной группы, остается видеонаблюдение. Камеры должны находится в холлах каждого первого этажа, как в Европейском Береге. Так вы сможете проследить, как ваш ребенок дошел до дома и все ли с ним в порядке. Да и само наличие камер уже отпугивает нарушителей порядка.

Удобно, когда в подъезде дома 2 выхода, так называемые сквозные парадные. Поэтому в "Европейском береге" подъезды называются парадными: есть центральный выход - на улицу и второй выход - во двор. Это позволяет распределить потоки. Дети с мамами на прогулку сразу выходят во двор, а папы на работу утром - на проезжую часть, и не нужно обходить дом вокруг.

И конечно, заходя в дом, сразу хочется ощутить тепло, уют и увидеть его индивидуальность. Так дом "Амстердам", микрорайона "Европейский берег", встречает каждого достопримечательностями, погружает в атмосферу велосипедной столицы Европы. Сюда, с гордостью за свой дом, можно пригласить друзей и произвести на них впечатление с самого первого шага в парадную.

Помните, дом начинается с парадной. Уделив внимание при выборе квартиры, казалось бы мелочам, вы сделаете жизнь своей семьи значительно комфортнее. Да и соседи будут гораздо бережнее относиться к такому подъезду, беречь его и сохранять чистоту. С финансовой точки зрения намного выгоднее выбирать дом с парадной. Все перечисленные преимущества создают добавочную стоимость вашей квартире. Если вдруг в будущем вы захотите расширить площадь и переехать, вы сможете продать квартиру дороже и быстрее.

Подробнее познакомиться с "Европейским берегом", можно по ссылке https://eurobereg72.ru/