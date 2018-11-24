В Тюмени отрепетируют Новый год

Фото группы "Мультицентр «Моя территория» "ВКонтакте"

Своеобразная репетиция новогоднего праздника "Голубой огонечек" пройдет в тюменском мультцентре "Моя территория" 29 ноября. Участники узнают, в каких нарядах лучше встречать грядущий Новый год и тренды организации этого праздника. Начало в 19:00.

Кроме того, как сообщают "Аргументы и Факты – Западная Сибирь", в 20:00 всех желающих приглашают окунуться в новогоднюю атмосферу и поучаствовать в караоке-баттле.

"Пообщавшись с командой, мы поняли, что зачастую не успеваем подготовиться к новогодним праздникам, и как полезно было бы заранее начать закупать подарки, узнать, где купить символ Нового года, костюм, как сделать праздник незабываемым. Мы решили, что это будет полезным для тюменцев. Также мы подготовили для гостей вечера караоке-баттл в стиле телепередачи “Голубой огонек”. Приглашаем всех желающих вместе с нами отрепетировать праздник", — рассказала Мария Федоренко, руководитель мультицентра “Моя территория”.

Гостей ждут в нарядных праздничных костюмах.

Вход свободный, но нужна регистрация: https://tmn-id.ru/projects/goluboy-ogonyechek/.

В начале вечера приглашенные спикеры расскажут о трендах в организации праздника, как успеть сделать все вовремя и обсудят костюмы для Нового года.