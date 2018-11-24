В Тюмени откроется выставка работ участников инклюзивного проекта "Академия рукоделия"

Более 200 работ представят на своей выставке участники инклюзивного проекта "Академия рукоделия". Открытие пройдет 29 ноября в Центре татарской культуры пройдет закрытие проекта "Академия рукоделия". Гостей события ждет творческий сюрприз от Эльзы Фоминой и Елизаветы Фоминцевой, которые накануне вернулись с парадельфийских игр в Удмуртии, пишет "Мегатюмень".

Проект "Академии рукоделия" реализовывался на базе Калининской организации инвалидов и состоял из серии творческих мастер-классов. Участники занимались скрапбукингом и декупажем, а также работали с натуральным и искусственным камнем. Проект уникален тем, что в нем участвуют молодые люди с инвалидностью разных категорий: люди на колясках, с поражением опорно-двигательного аппарата, даже слабовидящие. Кроме того, развивалось ни одно, а несколько творческих направлений, участники выбирали, чем они хотели бы заниматься. Одна из главных задач проекта — содействие трудоустройству людей с инвалидностью. Обучившись на проекте, получив знания и навыки, молодые люди смогут вести аналогичные занятия в своих окружных организациях.

"На занятиях царит атмосфера позитива. Если кому-то трудно, то ему всегда помогают другие. Весь проект сопровождают веселье и смех, педагоги даже иногда замечания делают. Мы создали общие чаты в социальных сетях, там размещаем информацию, делимся своими работами и советуемся с мастерами. Очень не хочется, чтобы проект заканчивался", — рассказала организатор Елизавета Фоминцева.

Важно отметить, что проект "Академия рукоделия" выиграл грант в размере 97 700 рублей в конкурсе проектов "Моя идея". На выделенные средства команда закупит необходимые.