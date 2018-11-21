Первый день зимы тюменцы встретят на огромном катке

Фотто - Каток «Звездный полюс»

В Тюмени начали заливать один из самых больших в городе катков. Ледовая площадка "Звездный полюс" откроется 1 декабря на парковке ТРЦ "Тюмень Сити Молл", но к ее подготовке приступили уже 19 ноября, чтобы, несмотря на долгое отсутствие снега, тюменцы и гости города смогли встретить первый день зимы любимым зимним развлечением.

Площадь катка составит 4000 квадратных метров, это почти в 2,5 раза больше площади стандартного хоккейного корта.

По данным проведенных в прошлом году опросов, жители Тюмени неоднократно признавали этот каток лучшей ледовой площадкой города.

Высокой оценки удалось достичь благодаря уникальной технологии заливки, качественному льду, насыщенной развлекательной программе и, конечно, наличию в прокате новых коньков от ведущих мировых производителей спортинвентаря.

Руководитель проекта "Звездный полюс" Александр Андросов:

В прошлом году всем очень понравилась эта площадка. Качество льда и увлекательные мероприятия, которыми гордится наш каток, привлекли более 30 000 посетителей. В нынешнем году мы планируем повысить планку и сделать нашу площадку еще более интересной для всей семьи – здесь появится отдельная крытая детская площадка. Отдельно отмечу, что тренажеры для катания будут бесплатными. Я уверен, она станет любимым местом отдыха не только для тюменцев, но и для жителей других городов.

На территории катка будут расположены теплые раздевалки, камеры хранения, несколько уютных зон отдыха, а главное – там несколько раз в день заливают свежий ровный лёд. Еще здесь появится скоростная трасса длиною более 100 метров, светодинамичная подсветка льда и несколько оригинальных фотозон. В этом году внесены корректировки в организацию отдельного пространства для детей – теперь крытая площадка для маленьких тюменцев будет расположена более безопасно и комфортно.

Подробности и стоимость услуг можно посмотреть здесь.