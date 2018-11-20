Предпринимателям предлагают ответить на 13 вопросов о коррупции во власти

В рамках спецпроекта "Бизнес-барометр коррупции" Торгово-промышленная палата России проводит анонимное анкетирование среди предпринимателей. Этот пятый этап независимого исследования призван замерить антикоррупционные настроения и оценить антикоррупционную политику в стране. В первых четырех этапах приняли участие около 60 тысяч предпринимателей из 85 регионов. Тюменский бизнес также участвует в проекте.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин:

Все мы понимаем, что карательными мерами устранить коррупцию невозможно. Анонимный опрос предпринимателей, который проводится в рамках нашего спецпроекта, позволяет выявить болевые точки. Воздействуя на них, можно добиться весомых положительных результатов. Мы предлагаем бизнес-сообществу объединиться в борьбе с коррупцией в нашем проекте.

Абдуллин подчеркнул, что именно Торгово-промышленная палата стала одним из инициаторов принятия Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Её приняли практически все члены ТПП Тюменской области, и взяли на себя добровольное обязательство работать честно и прозрачно.

Данное исследование отражено в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 год, отмечают организаторы. Каждое мнение предпринимателя важно для получения объективной информации о проводимой работе по противодействию коррупции в регионе. Управление президента РФ по вопросам коррупции будет информировано о полученных результатах для внесения изменений в региональные антикоррупционные программы.

Анонимное анкетирование можно пройти здесь до 26 ноября.