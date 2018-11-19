Тюмень собрала на фестивальной площадке 15 стран

14:36 19 ноября 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Тюменский государственный университет в минувшие выходные объединил более 15 национальностей - Областной фестиваль национальных культур "Мы вместе" прошел в Театре кукол.

В  фестивале приняли участие 15 диаспор, 6 вузов, более 130 представителей национальностей, функционировало 9 интерактивных площадок, зал Театра кукол покорили 20 творческих номеров, а гастрономический фестиваль украсило более 50 блюд национальной кухни. Общее количество гостей превысило 600 человек.

К гастрономическому блоку фестиваля гости нагуляли аппетит на мастер-классах и шоу программах диаспор - буквально за 10 минут от 50 блюд не осталось и следа.

"К завершению праздника было приятно видеть восторженные глаза и улыбки участников, они преодолели все языковые барьеры и как будто заговорили на языке мира. Мы показали уникальность каждой страны и в то же время единение культур во всём их многообразии", - отмечают организаторы.

Фестиваль проводился при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. Больше информации, фотоотчет и видеоролики можно найти в группе "Областной фестиваль национальных культур" в соцсети "ВКонтакте".

Теги: вуз , молодежь , национальная политика , ТюмГУ , фестивали
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