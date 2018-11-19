В Тюмени пройдет 48-часовой марафон в области Smart City и IoT

Фото: пресс-служба ТИУ

Всероссийский Smart City & IoT Хакатон состоится в Тюмени с 30 ноября по 2 декабря. Во второй раз в стенах Тюменского индустриального университета пройдет 48-часовой непрерывный марафон разработчиков систем в сфере компетенций умный город, интернет вещей и большие данные.

К участию в Хакатоне приглашаются обучающиеся уровней среднего профессионального и высшего образования, а также молодые специалисты предприятий. Основными темами марафона станут "Интеллектуальная транспортная система", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Городские информационные (IT) сервисы", "Открытые данные", "Сервисы сети интернета вещей", "Искусственный интеллект и машинное обучение", "Большие данные" и другие. В этом году все проекты направлены на решение задач предприятий-партнеров и потенциальных заказчиков инновационной продукции в регионе.

"Первый опыт проведения Хакатона в прошлом году оказался очень успешным. К нам приехали команды из разных городов России, мы собрали свыше 300 участников, большой интерес вызвал Hackathon Kids — конкурс по робототехнике и программированию для школьников", — отметила проректор по образовательной деятельности ТИУ Людмила Габышева.

По информации организаторов, второй Хакатон также соберет большое количество участников и интересные проекты. Призовой фонд конкурса более одного миллиона рублей, главный приз — 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ТИУ.

Подробнее о программе мероприятия и условиях участия на официальном сайте Хакатона.