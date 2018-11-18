Ливнёвки, новые школы и обустройство парков: какие городские проблемы волнуют тюменцев

Публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2019 и плановый 2020–2021 годы прошли на днях в актовом зале дворца "Пионер". Высказать свои предложения, замечания и рекомендации насчет главного документа, определяющего социально-экономического развитие города на ближайшее время, приглашались все желающие. В зале собралось более двухсот горожан, присутствовали представители исполнительной власти и депутаты городской думы.

В начале слушаний директор департамента финансовой и налоговой политики администрации Тюмени Андрей Пилипчук рассказал об объемах и основных направлениях расходования городского бюджета.

Доходы на 2019 год прогнозируются в объеме 25,3 млрд рублей, расходы — 27,4 млрд рублей. На погашение дефицита бюджета (2,1 млрд рублей) будут направлены средства, полученные в рамках дополнительных доходов бюджета за счет перевыполнения плановых значений 2018 года.

Пилипчук отметил, что планируемые на 2019 год показатели сопоставимы с объемами нынешнего года (в 2018 году доходы — 26,6 млрд рублей, расходы — 27,4 млрд рублей). Как и прежде в бюджет не привлекаются заемные деньги, муниципальный долг отсутствует. Доходы на 2020 и 2021 годы запланированы в объеме 23 млрд рублей на каждый.

Расходоваться бюджет будет в рамках двух десятков муниципальных программ. В 2019 году на блок, связанный с развитием человеческого капитала намерены направить 13,3 млрд рублей (48,5% от всех расходов), из них 11,3 млрд рублей на муниципальную программу "Развитие образования", на обеспечение комфортной среды для проживания граждан — 11,7 млрд рублей (43%), при этом большая часть, почти 10 млрд рублей, пойдут на развитие дорожно-транспортной сети Тюмени, порядка 422 млн рублей — на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержку СОНКО и иные вопросы местного значения (1,5%), еще 362 млн рублей — на улучшение жилищных условий граждан (1,3%).

Оценить в целом проект бюджета города, механизмы формирования которого вряд ли от и до понятны рядовым горожанам без соответствующих пояснений, никто не взялся, общих рекомендаций к документу также не прозвучало. Однако из частных вопросов тюменцев можно было понять, какие проблемы кажется им наиболее насущными и первоочередными к решению.

Развитие социальной инфраструктуры для детей

Значительная часть вопросов касалась сроков строительства школ, детских садов и учреждений допобразования в активно разрастающихся районах города, а также ремонта существующих образовательных учреждений. Тюменцы интересовались, как скоро будут построены школы в новых микрорайонах Восточного округа, как будет решаться вопрос с переполненностью школы и детского сада в поселке Антипино, а также когда приступят к строительству школы на Мысу.

Вячеслав Воронцов, директор департамента образования администрации Тюмени, проинформировал со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области, что до 2024 года в городе появятся девять школ. Он отметил, что в Восточном округе на 2019 год запланирован ввод школы в районе улиц Бориса Житкова — Янтарная, в 2021 году приступят к разработке документации для школы в районе Мыса. В целом большая часть объектов намечена к реализации на 2020–2021 годы.

Поселок Антипино в областную программу до сих пор не попал, вместе с тем жительница района Анастасия Охотникова рассказала, что в группах в местном детсаду и классах в школе занимаются до 40 детей. Воронцов сообщил, что в детском саду №155 к следующему году рассчитывают открыть еще две группы для детей от 1,5 до 3 лет — для этих целей будет разработан проект по переустройству действующего бассейна. О строительстве новых объектов в Антипино пока речь не идет.

Андрей Пилипчук добавил, что на следующий год на деньги областного бюджета предусмотрен ввод детских садов в районе улиц Мебельщиков, Ямальский-2 и Суходолье.

Директор городского департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин отметил, что отсутствие в новых микрорайонах специализированных объектов для занятия спортом пытаются компенсировать работой спорторганизаторов, которые ведут секции в том числе и для детей на существующих площадках.

Комфортная городская среда: парки, ликвидация свалок, велоинфраструктура

Как оказалось, не меньше волнует тюменцев благоустройство территорий и их озеленение. Сразу несколько вопросов по этой теме задали жители заречной части города. Так, тюменец Анатолий Васильевич поинтересовался, почему были скорректированы планы по обустройству Заречного парка. Он напомнил, что на 2018 год в бюджет закладывались средства на берегоукрепление, однако к работам на этом участке не приступали. Глава управы Центрального округа Владислав Черкашин пояснил, что на завершающем этапе вносились изменения в проектно-сметную документацию и предложенный проект дамбы еще должен пройти экспертизу, поэтому предусмотренные на нее в 2018 году деньги были перераспределены и будут закладываться заново. Он отметил, что возведение дамбы и благоустройство Заречного парка пройдет в ближайшие два года, а в декабре вновь состоятся общественные обсуждения предлагаемого проекта благоустройства.

Еще один сквер появится неподалеку от Заречного парка не раньше, чем через пару лет. О давних планах по благоустройству территории в районе Солнечного проезда на участке от Заречного проезда до улицы Эрвье напомнили жители 2-го Заречного микрорайона. Обсуждения насчет обустройства здесь сквера тянутся несколько лет, тюменцы уже договорились о присвоении ему названия — сквер имена Владислава Крапивина, но всё это остается в проекте. В управе ЦАО отметили, что эта территория запланирована к благоустройству на 2021 год.

Еще один вопрос касался участка, расположенного в районе улицы Газовиков. Горожан интересовала судьба озера Цыганского. Прилегающая к нему территория на протяжении долгого времени остается местом стихийной свалки, хотя при должном благоустройстве могла бы использоваться для отдыха горожан.

"Сейчас озеро Цыганское находится в областной собственности, оно на балансе департамента экологии. С 1 января 2019 года прилегающую территорию мы заводим в текущее содержание, и я официально говорю, что никаких свалок там больше не будет, подрядчик регулярно будет территорию прибирать", — сообщил Владислав Черкашин.

Планами по посадке зеленых насаждений в городе поинтересовались представители тюменского штаба Навального, обеспокоенные тем, что Тюмень "начинает лысеть". По словам директора департамента городского хозяйства Семёна Тегенцева, в 2019 году в областном центре к посадке заготовят порядка 9 тысяч крупномерных саженцев на сумму 110 млн рублей. Так, благоустройство парковой зоны намечено на месте пустыря в микрорайонах Плеханово и Ямальский-2.

На слушаниях была поднята и тема развития в Тюмени велоинфраструктуры. В частности, спрашивали, появится ли возможность добираться на велосипеде из центра города в Гилёвскую рощу. По словам представителей городской администрации, на 2019 год намечено обустройство велодорожки от набережной до Гилёвской рощи, на это будет затрачено порядка 100 млн рублей.

Помимо прочего тюменцы интересовались обустройством тротуаров в отдаленных районах, вопросами аварийного жилья, проблемой обустройства ливневок. Так, комментируя планы по развитию системы ливневой канализации руководитель управы Восточного округа Александр Сухомяткин сообщил, что на ремонт ливневок заложено порядка 85 млн рублей, что включает обустройство ливневок при строительстве дорог (порядка 25 км), а также капитальный (3 км) и текущий ремонт существующих ливневок.

Частные проблемы

Прозвучали на слушаниях и более точечные вопросы, не нашедшие разрешения. Житель Южного микрорайона рассказал о проблеме с подтоплением домов в частном секторе, находящемся в границах улиц Самарцева, Мельникайте и Федюнинского. По словам тюменца, на этом участке подтопление жилья происходит из-за высокого уровня грунтовых вод. "Выделены ли деньги на водопонижение всего частного сектора на будущий год или нет? В связи высоким уровнем грунтовых вод у нас уже ломаются дома. Эту ситуацию мы уже поднимаем год, и она не решается. Никто не говорит, выделены деньги или нет", — посетовал мужчина. В управе КАО оперативно дать ответ не смогли, но пообещали проработать этот вопрос в частном порядке.

Об опасном участке в районе улицы Широтной в границах домов 61а, 55, 43 рассказал житель 5-го микрорайона Александр Викторович. По словам тюменца, из-за того, что на участке отсутствует уличное освещение, в ДТП попадают дети: "В 2016 году в этом зале нам пообещали, что детей машины больше сбивать не будут и осветят темное место. Прошло два года, детей наших сшибают, хорошо, что никого еще насмерть не зашибли". В городской администрации отметили, что на наружное освещение на 2019 год в бюджете заложено около 50 млн рублей и заверили, что в ближайшее время деньги на этот участок найдутся.

Завершились публичные слушания голосованием по проекту бюджета Тюмени. В результате проголосовали "за" и одобрили проект 193 человека, высказались "против" 7 человек, воздержались — 5.

Влада Нерадовская