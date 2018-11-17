Форум "МОСТ" вновь соберет активную тюменскую молодежь

Фото группы "Форум молодежи Тюмени «МОСТ»" "ВКонтакте"

Традиционный молодежный форум "МОСТ" пройдет в тюменском музейном комплексе имени В.Я. Словцова 8 декабря. Ключевыми темами форума станут: экономика, политика, состояние русского языка и добровольческого движения.

В рамках форума в течение дня будут проходить лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки, направленные на созидательную социальную активность молодых тюменцев. Ключевыми темами форума станут: экономика, политика, состояние русского языка и добровольческого движения, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Участниками форума станут активисты молодежных общественных организаций, волонтеры, участники движений связанных с молодежным парламентаризмом. Они поучаствуют в дискуссионных площадках и мастер-классах, а также станут участниками "Диалога на равных". На этих площадках молодые люди вместе с представителями органов власти и бизнеса смогут обсудить актуальные темы и направления: политику, социальное предпринимательство, волонтерство и другие.

Одной из основных площадок форума станет выставка молодежных инициатив "Добро ЭКСПО". Основная тема выставки: добровольческие идеи и проекты. В рамках работы выставки конкурсной комиссией (под председательством Главы Администрации города Тюмени) будет дана оценка представленным проектам, лучшие из которых будут рекомендованы к поддержке структурными подразделениями Администрации города Тюмени, а так же получат призы в денежном эквиваленте на реализацию социальных проектов.