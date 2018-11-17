Студенты из Голышманово прошли обучение на предприятиях Тюменской области

Возможность пройти практико-ориентированное обучение на ведущих предприятиях Тюменской области получили 20 студентов Голышмановского агропедагогического колледжа, которые показали лучшие результаты в учебе.

Как пишет ИА "Тюменская линия", четверо студентов колледжа в течение нескольких месяцев обучались на крупнейшем животноводческом предприятии "Тюменские молочные фермы". Виталий Хабаров и Юрий Кривопалов трудились в бригаде по слесарному обслуживанию коровников департамента животноводства.

По словам заместителя директора колледжа Ивана Ширшова, во время работы на предприятии студенты показывали теоретическую подготовку, полученную на занятиях, работали с наставником от предприятия.

"Каждый рабочий день начинался с того, что нам давали задания. Брали необходимый инвентарь и выходили на свои участки. Занимались сборкой бугелей в коровниках, мыли телячьи домики, ремонтировали фильтрационно-сушильную установку для производства подстилки, сортировали зерно. Этот опыт мне поможет в дальнейшем", - поделился студент третьего курса отделения "Механизация сельского хозяйства" Виталий Хабаров.

Еще двое студентов колледжа, Сергей Пономарев и Дмитрий Никитин, работали в департаменте растениеводства предприятия. Ребят привлекали к проведению техобслуживания импортных тракторов. Вместе с сервисными инженерами студенты ремонтировали прицепной инвентарь, выполняли общехозяйственные работы на складах.

Отметим, по программе практико-ориентированного обучения студенты проходили практику в ЗАО "Автотранс", ООО "Силуэт", КРЦ "Пегас", кафе "Весна", ООО "Русич", "Голышмановский общепит РПС", ресторан "Максим", ресторан "Перчини", ООО СП "Голышмановское".