Хотите в подарок на новый год 300 000 рублей?

09:00 19 ноября 2018
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Фото предоставлены пресс-службой компании «К2»

Верите в чудеса? Наступает время новогоднего волшебства и даже самые смелые мечты становятся реальностью. Как известно, чудо приходит к тем, кто его ждет.

Как создать новогоднее настроение?

 - Украсьте новогоднюю елку в необычном стиле. Можно использовать банты, цветы, кружева, фотографии, буквы или ленту.

 - Сделайте красивую упаковку для подарков. Это может быть ткань, сетка, газета, крафт-бумага, детские рисунки, кусочки обоев или другие самые необычные материалы.

 - Придумайте новогоднее оформление стола и меню для каждого члена семьи. Удивите гостей экзотическими продуктами и индивидуальным подходом.

 - Выберите новогодний наряд. Ключевые слова в названии символа 2019 года – "желтая" и "земляная". Следовательно, нужно отдать предпочтение - коричневому, зеленому и желтому цвету.

 - И конечно, купите подарки! Не ждите новогодних распродаж до конца декабря. Самые лучшие подарки покупают заранее, без спешки и давки.  

А какой подарок будет самым лучшим для вас и каждого члена вашей семьи?

Конечно, новая квартира в центре города с видом на набережную. Конечно, в Европейском Береге. Почему именно там?

Потому что в Европейском Береге уже новогодние скидки на квартиры 300 000 рублей.

А еще и паркинг в подарок!

Новый год, как известно, праздник семейный, именно поэтому акция распространяется на самые “вкусные” евротрёшки от 66 до 71 кв.м.

Что еще?

 - Паркинг с теплым переходом в дом;

 - Своя набережная и пешеходный бульвар;

 - Кирпичная архитектура с переменной этажностью;

 - Закрытые дворы и служба патрулирования;

 - Большие квартиры с высокими потолками до 3м.

Живите в доме Барселона, Амстердам или Лиссабон и в центре Тюмени одновременно. Создавайте в новом году собственный мир без границ.

Срок ввода первого дома уже в 2019 году.

За 5 месяцев со старта проекта построено уже 6 этажей.

Успевайте купить квартиру сейчас, а предновогодние дни посвятите празднику! С планировками проекта можете ознакомиться на сайте проекта https://eurobereg72.ru/.

Теги: застройщик , недвижимость , Новый Год , подарки
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