Право собственности участника долевого строительства в электронном виде впервые зарегистрировали в Тюмени

Управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано первое право собственности дольщика по заявлению застройщика на основании передаточного акта, подписанного на бумажном носителе и переведенного в электронный образ.
Заявления и необходимые документы на регистрацию права собственности были представлены через сервис "Личный кабинет" официального сайта Росреестра. Государственная услуга, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области, оказана в течение одного дня с момента поступления документов.
Росреестр напоминает, что с 30 декабря 2021 года, застройщику предоставлено право отсканировать передаточный акт после передачи объекта участнику долевого строительства, заверить его своей усиленной квалифицированной электронной подписью и направить заявление о регистрации права дольщика в электронном виде в орган регистрации прав, сообщает Тюменская линия.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru