В Тюмени проходит стратегическая сессия по созданию научно-исследовательского центра

В Тюменском госуниверситете с 12 по 16 ноября проходит стратегическая сессия по вопросам создания научно-образовательного центра. 180 представителей от университетов, научных организаций, реального сектора экономики, органов власти Тюменской области, Югры и Ямала обсуждают конкретное наполнение прежде обозначенных научных направлений, перспективные проекты и организацию управления. В ядре НОЦ должен лежать процесс производства и передачи новых знаний и технологий, разработка продуктов и их выход на национальный и глобальный рынок,уверены эксперты.

Научный руководитель Московской школы управления "Сколково" Андрей Волков поделился мнением о целях научно-образовательных центров.

"С моей точки зрения, НОЦ – это инновационный кластер. Разные эксперты насчитывают их от 50 до 70 во всем мире. Исторический вызов для нашей страны – чтобы подобные центры возникли и на территории Российской Федерации. Хочу обратить внимание на формулировку в 204-м указе президента, что НОЦ должен быть "мирового уровня". Часто мы относимся к этому не самокритично и легковесно, объявляем многие свои исследования и разработки "мировыми". Тем не менее мне кажется, что сейчас это предложение президента и правительства сформулировано предельно остро. Мне кажется, что возможность появления НОЦа здесь, в Тюмени, далеко не случайна. Четыре года назад в конкурентной борьбе появился университет программы 5-100 – ТюмГУ. Еще через два года Тюменский индустриальный вошёл в пул опорных университетов. Кроме того, новые большие индустриальные проекты, например проект СИБУРа в Тобольске, и разработки институтов РАН по арктической повестке создают основания для создания НОЦ. Сейчас ожидания предельно высокие. Я рискну утверждать, что одним увеличением финансирования и работой в прежней логике задачу создания НОЦа не решить. Нужно применять инновационные ходы и новые решения", - подчеркнул Волков.

Одной из ключевых тем обсуждения на сессии стала проблема консолидации вузов и научных организаций. Роль вузовского сектора в науке растет. Университеты задают темпы преобразований в научной сфере. Но остро ощущается недостаток включения предпринимательского сектора и низкая мотивация бизнес-организаций по взаимодействию с научным сектором, которые часто компенсируются за счет государственных расходов, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.