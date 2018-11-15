Тюменских предпринимателей приглашают на встречу делового клуба

Фото пресс-службы РШУ

Тюменцев приглашают на деловую встречу Русской Школы Управления "Просто о сложном. Финансы для предпринимателей", которая состоится в ресторане GREEN (Дом Здоровья, ул.Водопроводная, д. 30) 22 ноября в 18:00.

Как сообщают организаторы, гости смогут провести вечер в КРУГу друзей и коллег, пообщаться в неформальной обстановке, отсылающей ко времени первых джентльменских деловых клубов в России XIX века.

Участники смогут грамотно и со вкусом обсудить самые актуальные проблемы уральского предпринимательского дела, привлекая лучших специалистов в своей отрасли. На каждом собрании слово берут купцы и промышленники из Тюмени, Москвы и других регионов, подаётся кофе с угощением и дозволено свободное общение в кулуарах для увеселения дам и господ.

Стоимость участия - 750 - 1000 рублей. Подробности по тел. Телефон: +7 (3452) 53 13 29, +7(982) 972 19 80, + 7(922) 044 24 99. Категория 18+