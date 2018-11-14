Среди тюменских студенческих семей выберут лучшую

В Тюмени состоится финал ежегодного конкурса "Лучшая студенческая семья" Тюменской области. Молодые пары посоревнуются в интеллектуальных и творческих конкурсах, а победители получат денежную премию и ценные подарки.

Участвовать в конкурсе могут супружеские пары, в которых хотя бы один из супругов учится в вузе Тюменской области. Каждый из супругов должен быть не старше 35 лет.

Конкурс пройдет в два этапа. Заочный этап состоится с 19 по 25 ноября (заявки принимаются до 16 ноября), очный этап пройдет 30 ноября в Тюменском индустриальном университете. Как сообщили в пресс-службе вуза, на нем семьям предстоит показать творческую визитку, сразиться в интеллектуальном конкурсе и угостить членов жюри семейным блюдом.