160 молодых семей Тюмени в 2022 году могут получить выплату на улучшение жилья

Список молодых семей, имеющих право на получение свидетельства в 2022 году, утвержден приказом Главного управления строительства Тюменской области, в нем 160 семей Тюмени.

В департаменте имущественных отношений администрации города Тюмени сообщили, что все семьи получили официальные уведомления и должны в течение 15 рабочих дней собрать и предоставить в департамент пакет документов на выдачу свидетельства о праве на получение социальной выплаты. "Нарушение срока предоставления необходимых документов является основанием для отказа в выдаче свидетельства", отметили в профильном департаменте.

Вместе с уведомлением молодым семьям вручаются памятки о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, а также перечень документов, необходимых для получения свидетельства.