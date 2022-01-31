160 молодых семей Тюмени в 2022 году могут получить выплату на улучшение жилья

Список молодых семей, имеющих право на получение свидетельства в 2022 году, утвержден приказом Главного управления строительства Тюменской области, в нем 160 семей Тюмени.
В департаменте имущественных отношений администрации города Тюмени сообщили, что все семьи получили официальные уведомления и должны в течение 15 рабочих дней собрать и предоставить в департамент пакет документов на выдачу свидетельства о праве на получение социальной выплаты. "Нарушение срока предоставления необходимых документов является основанием для отказа в выдаче свидетельства", отметили в профильном департаменте.
Вместе с уведомлением молодым семьям вручаются памятки о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, а также перечень документов, необходимых для получения свидетельства.
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