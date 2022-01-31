160 молодых семей Тюмени в 2022 году могут получить выплату на улучшение жилья

12:37 31 января 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Список молодых семей, имеющих право на получение свидетельства в 2022 году, утвержден приказом Главного управления строительства Тюменской области, в нем 160 семей Тюмени.

В департаменте имущественных отношений администрации города Тюмени сообщили, что все семьи  получили официальные уведомления и должны в течение 15 рабочих дней собрать и предоставить в департамент пакет документов на выдачу свидетельства о праве на получение социальной выплаты. "Нарушение срока предоставления необходимых документов является основанием для отказа в выдаче свидетельства", отметили в профильном департаменте.

Вместе с уведомлением молодым семьям вручаются памятки о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, а также перечень документов, необходимых для получения свидетельства.

 

Теги: жилье , молодая семья
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2022