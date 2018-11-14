Тюмень за день: 14 ноября

В Тюмени пройдут публичные слушания по бюджету города на 2019–2021 годы

Публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов состоятся 15 ноября. Участие в слушаниях могут принять все желающие.

После визита в Федеральный центр нейрохирургии Тюмени доктор Чарльз Тео решил создать подобный центр в Австралии

Австралийский доктор Чарльз Тео, один из основоположников и популяризаторов малоинвазивной нейрохирургии, прибыл в Тюмень, чтобы провести образовательный курс для российских врачей на базе Федерального центра нейрохирургии. Комментируя свой первый визит в Россию, он признался, что надеется заручиться поддержкой профессора Альберта Суфианова при создании в Австралии учреждения, подобного ФЦН Тюмени.

Бесплатные мероприятия в Тюмени 14–21 ноября

В течение ближайших семи дней Тюмень традиционно ожидает немало различных культурных мероприятий, в том числе — бесплатных! Это интересные концерты, мастер-классы, презентация фильма, воркшоп и многое другое. Подробнее — в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

"Тюменская марка" наградит лучшие предприятия Тюмени

Сто дней проведения конкурса среди малого и среднего бизнеса города Тюмени "Тюменская марка" завершаются гала-концертом и церемонией награждения победителей. В течение октября "народные эксперты" посещали предприятия участников конкурса и голосовали за понравившиеся. В это время жители Тюменской области активно голосовали на сайте marka72.ru.

Тюменские школьники покажут свои знания на олимпиаде "Бельчонок"

Учащиеся школ Тюменской области могут присоединиться к олимпиаде Сибирского федерального университета, отборочный этап которой проходит в онлайн-формате на сайте вуза.