Тюменцам расскажут, как зарождались первые сибирские города

Лекция "Особенности формирования сибирских городов" пройдет сегодня, 13 ноября, в Музейном комплексе Словцова. О присоединении Россией сибирских земель и рождении первых сибирских городов расскажет архитектор Валерий Кулачковский. Встреча пройдет в рамках цикла лекций "История градостроительства и архитектуры Тюменской области", который продлится до конца декабря.

Начало лекции в 18 часов в амфитеатре музея, вход свободный.

Валерий Кулачковский — почетный архитектор России, член Союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры и дизайна ТИУ, преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства ТГИК. Главный архитектор проекта ООО "Архитектурно-инженерная группа ИСТ", с 1996 по 2002 годы — председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Тюмени, главный архитектор Тюмени, с 2006 по 2011 годы — первый заместитель начальника управления градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области.