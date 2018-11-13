Тюменцам расскажут, как зарождались первые сибирские города

12:45 13 ноября 2018
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Изображение: ru.wikipedia.org

Лекция "Особенности формирования сибирских городов" пройдет сегодня, 13 ноября, в Музейном комплексе Словцова. О присоединении Россией сибирских земель и рождении первых сибирских городов расскажет архитектор Валерий Кулачковский. Встреча пройдет в рамках цикла лекций "История градостроительства и архитектуры Тюменской области", который продлится до конца декабря.

Начало лекции в 18 часов в амфитеатре музея, вход свободный.

Валерий Кулачковский — почетный архитектор России, член Союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры и дизайна ТИУ, преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства ТГИК. Главный архитектор проекта ООО "Архитектурно-инженерная группа ИСТ", с 1996 по 2002 годы  — председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Тюмени, главный архитектор Тюмени, с 2006 по 2011 годы — первый заместитель начальника управления градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области.

Теги: архитектура , лекции
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