В Тюмени выбрали лучших мастеров народных ремесел

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

В конце минувшей недели в Музейном комплексе Словцова проешь региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в отрасли "Народные художественные промыслы".

За звание лучшего в нескольких номинациях состязались 25 мастеров из городов и сел Тюменской области. За четыре часа им предстояло выполнить традиционные изделия: табакерку из кости, традиционный пояс из ткани и челнок из дерева.

В итоге в номинации "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога" победил тобольский косторез Сергей Санаев, в номинации "Лучший мастер по художественной обработке дерева" — Андрей Чарков из села Нижняя Тавда, а лучшим мастером по художественному ручному ткачеству стала Ольга Козловская из Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения, победители номинируются для участия в федеральном этапе конкурса "Славим человека труда!", который состоится 20 марта 2019 года Тюмени.