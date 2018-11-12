В Тюмени выбрали лучших мастеров народных ремесел

11:59 12 ноября 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

В конце минувшей недели в Музейном комплексе Словцова проешь региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в отрасли "Народные художественные промыслы".

За звание лучшего в нескольких номинациях состязались 25 мастеров из городов и сел Тюменской области. За четыре часа им предстояло выполнить традиционные изделия: табакерку из кости, традиционный пояс из ткани и челнок из дерева.

В итоге в номинации "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога" победил тобольский косторез Сергей Санаев, в номинации "Лучший мастер по художественной обработке дерева" — Андрей Чарков из села Нижняя Тавда, а лучшим мастером по художественному ручному ткачеству стала Ольга Козловская из Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения, победители номинируются для участия в федеральном этапе конкурса "Славим человека труда!", который состоится 20 марта 2019 года Тюмени.

Теги: конкурс , ремесло
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2018